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مؤسسات لبنانية تبعث رسالة أمل من خلال "الموريكس دور"

25 - أكتوبر - 2021

شعار الـ"موريكس دور"

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إجتمعت ثلاث مؤسسات في لبنان هي: Faqra Catering، Murex d’Or و AVA Venue من أجل إقامة الحفل العشرين لتوزيع جوائز الموريكس دور.

عملت هذه المؤسسات الثلاث معًا بتعاون كامل لإظهار أنّ لبنان لديه القوة والإرادة والتصميم للتغلّب على جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يواجهها حاليّاً.

وصرّح نبيل شرتوني، رئيس مجلس إدارة شركة Faqra Catering: “إنّ حفل الـMurex d’Or هو شهادة على قيمة بلدنا الفنية. وتعتبر Faqra Catering أنّ مشاركتها هذه السنة من خلال استضافة هذا الحفل في بيروت كان فرصة مميّزة لإعادة الأمل الى البيروتيين ولذلك حرصت على التعاون مع AVA Venue لتحقيق ذلك بهدف إعادة الحياة لمدينتنا العزيزة”.

أما غسان خاطر، مدير Faqra Catering: فقال “نريد أن يرى العالم أنّ لبنان سيستمر في إثارة وإعجاب الجميع، بغضّ النظر عن كل ما يمرّ به والمشاكل العديدة التي يواجهها، نتمنّى أن يبقى لبنان نقطة ارتكاز ويظلّ دائمًا في دائرة الضوء”.

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