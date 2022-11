مؤسس "تويتر" يوجة رسالة الى الموظفين: أقوياء وصامدون

وجه جاك دورسي، مؤسس “تويتر”، رسالة لموظفي الشركة غداة طرد نصفهم على يد المالك الجديد، إيلون ماسك، قائلاً “الأشخاص في تويتر، القدماء والحاليون، أقوياء وصامدون”.

وأضاف، دورسي الذي شارك في تأسيس الشبكة الاجتماعية في عام 2006 وغادرها قبل عام: “سيجدون دائماً طريقة “للنهوض” بغض النظر عن مدى صعوبة اللحظة”.

وكان العديد من الموظفين ينتظرون رد فعل رئيسهم السابق صاحب الشخصية الكاريزمية في سيليكون فالي، بعد أن تولى إيلون ماسك إدارة المنصة قبل أسبوع.

وفُصل الجمعة حوالى نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 في المجموعة.

وقال جاك دورسي “أُدرك أن كثيرين بينكم غاضبون منّي، أتحمل المسؤولية أمام كل الذين باتوا في هذا الموقف: لقد جعلت هذه الشركة تكبر بسرعة، أعتذر عن ذلك”.

وكان دورسي قد غادر مجلس إدارة المؤسسة في العام 2022، بعدما سلّم منصب المدير التنفيذي إلى باراغ أغراوال المدير التكنولوجي السابق في المجموعة، في نهاية نوفمبر 2021.

واشترى إيلون ماسك “تويتر” في أكتوبر، وقام على الفور بحل مجلس الإدارة وطرد أغراوال وغيره من كبار المسؤولين. كما أخرج الشركة من البورصة وأطلق مشاريع كبرى في وقت قصير جدا.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

