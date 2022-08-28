الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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مؤلف أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة يحسم جدل ملكيتها

منذ 4 دقائق
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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بعد الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية عقب إعلان المطرب حسام حبيب تقديم بلاغ ضد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب يتهمها بسرقة أغنية ملكه بعنوان “غاب الفرح”، حسم الشاعر الغنائي إبراهيم شتا، الجدل المثار حول مليكة الأغنية التي أعلنت شيرين، قرب طرحها.

وقال إبراهيم شتا عبر حسابه الخاص بـ”فيسبوك”: أغنية “غاب الفرح” تنازلاتها الرسمية باسم حسام حبيب، وبالفعل تم تسجيلها في ألبومه الجديد بصوته، وأيضاً أغنية “أنا انطفيت” ينطبق عليها نفس الوضع”.

وبدأت الأزمة حينما خرجت شيرين عبد الوهاب تغني مقطعا من “غاب الفرح” في فيديو تمهيداً لقرب طرحها فأعلن حسام حبيب أنه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضدها.

وقال في تصريحات صحافية له إنها ملكه وهناك تنازل من المؤلف والملحن باسمه في جمعية المؤلفين والملحنين.

وأشار حبيب إلى أن شيرين استولت على مصنف غير مملوك لها، وإذاعته واستغلاله والترويج له وأنه سيتقدم ببلاغ ضدها للنائب العام بسبب استيلائها على أغاني ألبومه التي يملكها، حيث كلف محاميه بذلك حتى يحصل على حقوقه.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أحيت مؤخرًا حفل ختام الدورة السادسة والخمسين من مهرجان قرطاج بتونس، وحققت الحفلة تفاعلًا واسعًا واستقبلها الجمهور بتصفيق حاد وهتافات لتنهمر دموعها على المسرح.

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