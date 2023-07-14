مئات آلاف الدولارات.. اليويفا يغرم أندية أوروبية بينها برشلونة ويونايتد

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) (الجمعة 14-7-2023)، غرامة مالية على برشلونة ومانشستر يونايتد لانتهاكهما قواعد اللعب المالي النظيف.

وفُرضت غرامة قدرها 500 ألف يورو (561 ألف دولار) على برشلونة بسبب الإبلاغ الخاطئ عن “أرباح التصرف في الأصول غير الملموسة” العام الماضي، فيما غُرم يونايتد 300 ألف يورو بسبب “عجز طفيف”.

وقال يونايتد في بيان لوسائل إعلام بريطانية “رغم خيبة الأمل من النتيجة، يقبل مانشستر يونايتد هذه الغرامة بسبب ما يعتبره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خرقا فنيا طفيفا لقواعد اللعب المالي النظيف السابقة”.

كما فرض اليويفا غرامة على كل من أبويل القبرصي وكونيا سبور التركي قدرها مئة ألف يورو لكل منهما عن نفس المخالفة التي تعرض لها يونايتد.

ومن بين الأندية الأخرى التي فُرضت عليها غرامات كانت أندية باشاك شهير إسطنبول وطرابزون سبور التركية وأبطال بلجيكا رويال أنتويرب وأندرلخت.