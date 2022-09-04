ماتيو بريتيني يبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

تأهل الإيطالي ماتيو بريتيني إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بفوزه 3-6 و7-6 و6-3 و4-6 و6-2 على أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بعدما تعرض اللاعب الإسباني للإصابة في المجموعة الأخيرة.

وخسر المصنف 13 أمام دافيدوفيتش فوكينا في بطولة مونت كارلو على الملاعب الرملية العام الماضي، لكنه نجح في التعويض هذه المرة على الأراضي الصلبة وسجل 17 إرسالا ساحقا وحقق 48 ضربة ناجحة كما أنقذ تسع فرص متاحة لكسر الإرسال من 13 محاولة.

وبعد الظهور بشكل متواضع في المجموعة الأولى والإخفاق في كسر إرسال منافسه، تعافى اللاعب الإيطالي، الذي بلغ قبل نهائي أستراليا المفتوحة، وفاز بالمجموعة الثانية عقب شوط فاصل ثم كسر إرسال منافسه الإسباني في بداية المجموعة الثالثة.

وبعد خسارة إرساله في المجموعة الأخيرة، أصيب دافيدوفيتش فوكينا في الشوط السادس حيث تعرضت ساقه للالتواء وبدا أنه يشعر بالألم.

واحتاج اللاعب الإسباني إلى تدخل الطبيب وبدا أن المواجهة قد انتهت لكنه عاد إلى الملعب واستمر للنهاية وسط دعم من المشجعين.

وقال بريتيني الذي غاب عدة مرات هذا الموسم بسبب الإصابات والمرض “أنا فخور جدا لأني لم أبدأ المباراة بالطريقة التي أردتها”.

وأضاف “بكل تأكيد هذه ليست الطريقة التي كنت أريد أن أنهي بها المباراة، لكني سأتقبل الفوز”.