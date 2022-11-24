ماثيو بيري: قوة عليا انقذتني للبقاء على قيد الحياة بسبب الادمان

كشف الممثل العالمى ماثيو بيري بطل سلسلة Friends إن “قوة عليا” ساعدته في التعافى من إدمان المخدرات، وذلك بعدما أوضح بيري أن الأطباء أعطوه فرصة بنسبة 2 في المائة للبقاء على قيد الحياة بعد انفجار القولون بسبب تعاطي المواد الأفيونية.

ووصف بيري الأمر قائلا:” لقد تم وضعى على أجهزة الإنعاش، وبفضل أعجوبة كنت المريض الوحيد الذى وضع على هذا الجهاز الذي نجا في تلك الليلة، ولـ هذا أعتقد أن هناك قوة أعلى هي من أنقذتنى، وأنا متأكد أن هذا بسبب العلاقة الوثيقة جدا التي تمكنت من تكوينها مع الرب، وقد ساعدتني كثيرا.”

وذلك بعدما كشف الممثل العالمى ماثيو بيرى، عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافى من الإدمان، حيث أوضح نجم مسلسل Friends، البالغ من العمر 53 عامًا، المبلغ الذى أنفقه من أجل الحصول على مساعدة للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة “نيويورك تايمز”، بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing، وقال الممثل: “ربما أنفقت 9 ملايين دولار فى محاولة أن أكون متيقظًا”، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ 18 شهرًا من التعافى.

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends ، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).