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ماجدة الرومي تحيي حفل “الطالب المحتاج”.. وبطريرك القدس اللاتين يكرّمها

منذ 13 ساعة
ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

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أثناء تواجدها في الأردن وعلى هامش الأمسيّة الفنيّة الّتي أحيتها، تم منح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وسام الصليب الذهبي من بطريرك القدس اللاتين، وذلك تقديرًا لجهودها في خدمة الكنيسة والوطن.

ونشرت السيدة ماجدة الرومي مجموعة صور من هذا الحدث الإستثنائي، وعلّقت قائلةً: “شكراً على ثقتكم الغالية بي. حفظكم الرب وحماكم الى الأبد، آمين”.

وكانت السيدة ماجدة الرومي قد أحيت حفلها الخيريّ لصالح مدارس البطريركيّة اللاتينيّة في العاصمة الأردنية عمان، والذي عاد ريعه لمساعدة الطالب المحتاج.

وألقت “الرومي” كلمة على المسرح أعربت فيها عن سعادتها بعودتها إلى الأردن وملاقاة الجمهور الأردنيّ، فيما شكرها الأب رفعت بدر على عاطفتها تجاه الأردن وشعبه.

الرومي التي غنّت بفرح وسعادة، وتفاعل معها الجمهور، قدّمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

وكان المدير العام لمدارس البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن قد شكر الفنانة ماجدة الرومي على لفتتها الإنسانيّة، ووصفها بـ”ملاك الطرب العربيّ”، وقال “إنّ هذه الشخصيّة الاستثنائيّة والقامة الفنيّة العريقة حملت دائمًا هموم الناس وآلامهم وآمالهم، ليس عبر صوتها الشجيّ على خشبات مسارح العالم فحسب، إنما في بصماتها الخيريّة العديدة التي حاكت ضمير الإنسان ووجدانه ودعت إلى احترام كرامته وحقوقه الأساسيّة”.

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