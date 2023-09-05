ماجد الكدواني: ولادي نقطة ضعفي هما ثمرة الحياة

حل الفنان ماجد الكدواني ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”.

وأعرب ماجد الكدواني عن فرحته الكبيرة خلال الحلقة بزواج ابنه “يوسف” قائلا:” أحلى حاجة فرحت قلبي في يوم فرح ابني ده كلمة اتقالت على لسان الكل المحبة والحب الحقيقي ومش بغصب على حد يجي فرح ابني، وتفاجئت بوجود رامي إمام وكريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور وهاني رمزي وشيرين رضا، ولمست حب حقيقي من كل الناس، وكريم عبد العزيز قال لي ده فرح ابني، وأحمد الجنايني تعب أكتر مني في تجهيز الفرح لإني كنت بجهز فيلم أبو نسب، فالمحبة نعمة كبيرة أوي والحمد لله والشكر لله”.

واستكمل حديثة قائلا: “ولادي يوسف وساندرا نقطة ضعفي، هما ثمرة الحياة وثمرة الحياة غالية لما بشوف حد بيكبر ويتبني قدامي وجاء من لا شيء فهذه نعمة كبيرة فهم هدايا في الحياة، شوفتهم بيكبروا ويتكونوا وواخدين حتة مني مشاعر واحساسيس متتوصفش لكنها غالية أوي، ربنا يحفظهم ويفرح كل الناس بأولادهم”.

وأكمل ماجد الكدواني: ” يوسف ابني صاحبي من صغره كبير ومسؤول وتطورت العلاقة إني بستشيره وبيهمني رأيه ولما جاء الجواز بتاعه يقرب زي اللى عنده عملية وخايف منها، ولحظة لما سافر أمريكا وكان بيدرس هناك كانت صعبة بالنسبة لي، أما ساندرا عندي مشكلة مش قادر اتخيل أن فيه راجل هياخدها مني وساعات بقولها مين الجزمة ده اللي هيجي يتجوزك وياخدك مني إحساس صعب”.

وأكمل ماجد الكدواني قائلا: “بقيت عايش اليوم بيومه وامبارح خلص وبكرة بتاع ربنا، لكن دايما بنتأمل في أن ربنا بيجيب الخير.