الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماجد الكدواني: ولادي نقطة ضعفي هما ثمرة الحياة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 12:04 مساءً
ماجد الكدواني

ماجد الكدواني

A A A
طباعة المقال

حل الفنان ماجد الكدواني ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”.

وأعرب ماجد الكدواني عن فرحته الكبيرة خلال الحلقة بزواج ابنه “يوسف” قائلا:” أحلى حاجة فرحت قلبي في يوم فرح ابني ده كلمة اتقالت على لسان الكل المحبة والحب الحقيقي ومش بغصب على حد يجي فرح ابني، وتفاجئت بوجود رامي إمام وكريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور وهاني رمزي وشيرين رضا، ولمست حب حقيقي من كل الناس، وكريم عبد العزيز قال لي ده فرح ابني، وأحمد الجنايني تعب أكتر مني في تجهيز الفرح لإني كنت بجهز فيلم أبو نسب، فالمحبة نعمة كبيرة أوي والحمد لله والشكر لله”.

واستكمل حديثة قائلا: “ولادي يوسف وساندرا نقطة ضعفي، هما ثمرة الحياة وثمرة الحياة غالية لما بشوف حد بيكبر ويتبني قدامي وجاء من لا شيء فهذه نعمة كبيرة فهم هدايا في الحياة، شوفتهم بيكبروا ويتكونوا وواخدين حتة مني مشاعر واحساسيس متتوصفش لكنها غالية أوي، ربنا يحفظهم ويفرح كل الناس بأولادهم”.

وأكمل ماجد الكدواني: ” يوسف ابني صاحبي من صغره كبير ومسؤول وتطورت العلاقة إني بستشيره وبيهمني رأيه ولما جاء الجواز بتاعه يقرب زي اللى عنده عملية وخايف منها، ولحظة لما سافر أمريكا وكان بيدرس هناك كانت صعبة بالنسبة لي، أما ساندرا عندي مشكلة مش قادر اتخيل أن فيه راجل هياخدها مني وساعات بقولها مين الجزمة ده اللي هيجي يتجوزك وياخدك مني إحساس صعب”.

وأكمل ماجد الكدواني قائلا: “بقيت عايش اليوم بيومه وامبارح خلص وبكرة بتاع ربنا، لكن دايما بنتأمل في أن ربنا بيجيب الخير.

    المزيد من منوعات

    غادة عبد الرازق
    بالصور.. غادة عبدالرزاق تتألق في أحدث جلسة تصوير
    صحراء نيفادا الأميركية
    فيديو.. زحمة غير مسبوقة في الصحراء
    لويس روبياليس
    بعد "القبلة"… فضيحة جديدة تضرب الاتحاد الإسباني

    الأكثر قراءة

    جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
    صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
    شعار تطبيق واتساب
    واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم