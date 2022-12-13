ماجد الكدواني: التمثيل رسالة مقدسة سيحاسبنا الله عليها

تحدث ماجد الكدواني عن أهمية التمثيل ومدى المسؤولية التي توضع على عاتق الفنانين تجاه تلك الرسالة الفنية، كما تحدث عن مسيرته الفنية والأسرار التي لم يرويها من قبل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى.

وقال الكدواني: “ستر ربنا علينا كبير، لأنه يستر سمعتنا ونتمسك برضاه، والله لا يضيع تعب أحد، وأنا أبذل قصارى جهدي في مهتني حتى أحقق النجاح، والتمثيل لعبة جماعية وليست فردية، والأهم أن يعمل الفنان مع أشخاص أمناء، ويقدم ما عليه، ثم ينتظر أي نتائج”.

وأوضح: “بدأت التمثيل بالمشاركة في أرابيسك بمشهد ثم 3 مشاهد في زيزنيا، وتربيت على أن الممثل الصح يقوم بلعب كل الأشكال سواء الكوميدية أو الدرامية، والكوميديا تحتاج إلى مجهود كبير ويجب نقل الإحساس الصادق بها مثلما يفعل الفنان في التراجيدية، وأحيانًا تكون الكوميديا أصعب”.

واختتم الكدواني: “التمثيل رسالة مقدسة سيحاسبنا الله عليها، وهي مهنة خداعة، وليس الهدف منها الشهرة والتصوير مع الناس وكل كلمة تخرج من فمك كممثل محسوبة عليك”.