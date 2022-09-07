ماجد المصري لصوت بيروت إنترناشونال: أفكر بالعودة إلى الغناء

يعتبر الفنان المصري ماجد المصري من الرعيل الفني الذي عاصر الفن بأيامه الذهبية فهو امتهن الغناء في بداية حياته الفنية ثم أنتقل إلى التمثيل وحالياً.

يعيش حالة من النشاط الفني، إذ يتعاون مع هند صبري وإياد نصار، في مسلسل “في مهب الريح”، المأخوذ عن السلسلة الدرامية الأميركية الشهيرة The Good Wife.

كما يواصل تصوير القصة الأولى من المسلسل العربي “حدث بالفعل”، ويتعاون فيه مع بسمة، وسينتيا خليفة ورنا رئيس، إذ يستعرض هذا العمل قصصاً حقيقية تتعلق بعالم الأمراض النفسية.

وشرح ماجد المصري في تصريحات “لصوت بيروت إنترناشونال”، تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل مسلسل “في مهب الريح”، “ألعب دور مسؤول في إحدى المدن الجديدة، في الوقت الذي تواجهه مشكلات في حياته الخاصة مع زوجته، بسبب تسلطه وعدم قدرته على التفرقة بين عمله وحياته الزوجية”.

وقال إنّ: “هذا الدور يُظهرني للمُشاهد بشكلٍ جديد ومختلف تماماً”، لافتاً إلى أن “طاقم العمل يبذل جهوداً ضخمة، لخروج المسلسل على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز”. وتطرق أيضا، إلى تجربته الدرامية الثانية “حدث بالفعل”، موضحاً أن “هذا العمل ينتمي إلى نوعية السيكودراما، ومأخوذ عن قصص حقيقية من الوطن العربي”.

وأضاف أن “المسلسل يشهد التعاون الأول لي مع المؤلف فادي النجار، الذي انجذبت لطريقته في الكتابة”، موضحاً أن “العمل مكون من 8 قصص مختلفة عن المرضى النفسيين من دول عربية مختلفة، كل قصة لها فريق عمل مستقل عن الآخر”.

وأشار إلى وجود مفاوضات تجمعه بالشركة المنتجة حالياً، للمُشاركة في قصص درامية أخرى، إلا أنه لم يحسم قراره بعد.

وأوضح، أنه يُجسد داخل المسلسل، شخصية أب لأسرة، ويتعرض لضغوط نفسية كثيرة، متابعاً “نحاول أن نجعل المجتمع يُغير وجهة نظره للمرضى النفسيين، إذ نُسلط الضوء عليهم وعلى مشكلاتهم”.

هذا وأكد أنه واجه صعوبات عدة خلال فترة التحضير للمسلسل، قائلاً إنّ “العمل كله صعب، ويحتاج لتركيز كبير جداً، خاصة أن الشخصية تمر بانفعالات وتطورات كثيرة تطلبت مني مجهوداً ضخماً، لكي أظهر كل متغيراتها للجمهور”، لافتاً إلى أنه التقى عدداً من المرضى واقترب منهم لفترة خلال التحضير للعمل.

وعن طريقته في إختيار أدواره قال : “أبحث عن الاختلاف والتنوع فى الأدوار، بالإضافة إلى السيناريو الجيد والقوى، وطوال فترة مشواري الفني وأنا أتبع هذا النهج، وأشعر بالرضا عن كل الأعمال التي قدمتها وأفخر بها أمام أبنائي”.

وعن أسباب غيابه عن السينما خلال الفترة الأخيرة، أشار إلى أنه لم يتلقَ عرضاً مناسباً يجذبه للعودة، قائلاً: “أبحث عن الأدوار المختلفة التى تضيف إلى رصيدي الفني”.

واستطرد، “رغم أن أغلب أعمالي كانت لصالح الدراما التلفزيونية، إلا أنني أعشق السينما وأعتبرها هى الرصيد والتاريخ الحقيقي لأي فنان، إذ يقاس النجاح بالنسبة للممثل بأعماله السينمائية وليست التلفزيونية”.

وبشأن إمكانية العودة إلى الغناء مُجدداً، قال ماجد المصري، إنّ “هناك محاولات كثيرة للعودة وتقديم تجارب جديدة، وبصدق شديد أفكر في هذا الأمر، لأنها في النهاية داخل نطاق عملي الفني ولن أخرج عنه، فالفن بشكل عام لا يتوقف عند مجال طالما أن الفنان لديه الإمكانيات لتنفيذ ذلك”