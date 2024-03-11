مادلين طبر: أنا محسوبة على مصر وأتمنى أموت فيها

عبرت الفنانة مادلين طبر، عن مدى حبها لمصر وشعبها الطيب الأصيل، قائلة: أنا ست جدعة ومحسوبة على مصر اللي احتضنتي وبعشقها وأتمنى أموت فيها”.

وشنت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج “خط أحمر”، هجوما حاد على بعض الفنانين، لافتة إلى أن هناك بعض زملائها الفنانين يدفعون الأموال لتسويق أعمالهم الدرامية والسينمائية، مضيفة: التسويق مش غلط ولا عيب بالعكس ده تلت النجاح، ولكن بعض الفنانين بيدفعوا فلوس على حاجات هبلة عشان يتصدروا الترند”، مضيفة: المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلم الممثل إزاي يضحك مش موجود حاليا واختفى ولا يمكن للفنان الكوميدي أن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل”.

وكشفت سبب ابتعادها عن الفن، موضحة أن الدراما اللبنانية تتقدم أحصنة السباق الأولى في موسم رمضان الحالي، ولكن هناك شركتين إنتاج في لبنان يسيطران على سوق الدراما معقبة: “ربما أكون أنا مش على هواهم”.