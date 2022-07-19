مادلين طبر تكشف حقيقة وفاة خالد زكي

بعد انتشار شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الفنانة مادلين طبر عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستغرام” صورة للفنان خالد زكي، وطمأنت الجمهور عليه.

وقالت مادلين طبر، «الحمد لله كلمت زميلي وصديقي خالد زكي واطمأنت عليه وهو زي الفل والشائعة السخيفة لا أعلم ما الفائدة منها..علشان يعمل run على صفحته يفبرك أكاذيب»:

وتابعت مادلين طبر: «لازم تفعيل قانون شرطة السوشيال ميديا وتعقب مفبركي الأخبار والشائعات السياسية أولا والفنية ثانيا..وحمد الله عالسلامة يا شريك النجاح في مسلسلات كنا فيها معا: قلوب صغيره الاختيار الصعب ومشوار امرأة».

واستكملت مادلين طبر حديثها عن خالد زكي قائلة: «نجم بأخلاقه وموهبته وحضوره كتب لك الله الصحة يا عزيزي خالد زكي».