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مادونا تستأجر صالة ضخمة في بريطانيا قبل جولتها المرتقبة

منذ 7 دقائق
مغنية البوب الشهيرة ​​مادونا

مغنية البوب الشهيرة ​​مادونا

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كشف تقرير أن نجمة البوب الأميركية مادونا سافرت إلى مدينة مانشستر البريطانية لإجراء تدريبات مكثفة في اللحظة الأخيرة، قبل جولتها الاحتفالية التي تستمر 78 يوماً، والتي تنطلق في O2 Arena في لندن في 14 تشرين الأول.

وستكون العروض، التي ستؤدي فيها مادونا أهم أغانيها، هي الأغلى التي تقدمها على الإطلاق، حيث وصلت إلى المملكة المتحدة مع جيشها من الراقصين والمغنيين الداعمين لها، وهو يتمرنون لإتقان العرض قبل التدريبات الفنية الكاملة والبروفات في نهاية هذا الأسبوع.

واستأجرت مادونا سراً صالة AO Arena في مانشستر، والتي تتسع لـ 21 ألف متفرج، حتى تتمكن من التأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة. وسيكون لدى مادونا المشهورة بالتمسك بالكمال في عروضها الحية، أقل من 48 ساعة للتحضير في O2، وحل أي مشكلات قبل حفلها الافتتاحي.

ويقال إن مادونا تأثرت بجولة Post Malone Twelve Carat، حيث استعانت بمديره الإبداعي لويس جيمس للمساعدة في عرضها، كانت رحلة مغني الراب في 2022/23 مليئة بالإضاءة والومضات والألعاب النارية، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال مصدر مقرب “جولة مادونا ستكون ملحمية. إنها الآن محصورة في أيام التدريب الكاملة، وبعضها مدته 12 ساعة. الجولة هي احتفال بمسيرتها المهنية التي حطمت الأرقام القياسية، لذا يجب أن يكون كل شيء مثالياً”.

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