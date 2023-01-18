مادونا في جولة غنائية مختلفة بعد 40 عاماً على مسيرتها

أعلنت المغنية العالمية مادونا عن مواعيد جولتها العالمية احتفالاً بمسيرتها الفنية الممتدة لمدة أربعة عقود، حيث تم الإعلان عن الجولة الاحتفالية عبر مقطع فيديو نشرته النجمة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، مدته خمس دقائق يتضمن مشهدًا من فيلمها الوثائقي الشهير Truth or Dare لعام 1991، والذي يُظهر مادونا في حفلة عشاء تضم جود أباتو، جاك بلاك، ليل واين، بوب ذا دراج كوين، كيت بيرلانت، لاري أوينز، ميج ستالتر، إريك أندريه، وإيمي شومر.

وقالت المغنية البالغة من العمر 64 عامًا في بيانٍ حول جولتها الفنية، أنها ستشمل أغنيات تعود إلى بدايتها عام 1983، وستكون Bob the Drag Queen الضيفة الخاصة في جميع التواريخ.

وأضافت: “أنا متشوقة لاستكشاف أكبر عدد من الأغنيات على أمل أن أمنح المعجبين العرض الذي كانوا ينتظرونه”.

جاء الإعلان عن الجولة بعد أشهر فقط من إصدار مادونا ألبومها التجميعي الممتد لمسيرتها المهنية، Finally Enough Love: 50 Number Ones، والذي شمل كامل مسيرتها المهنية، والذي ضم “ريمكسات” من قبل كبار المنتجين و20 تسجيلاً نادرًا تم إصدارها رسميًا لأول مرة.

ويأتي ترويجها لجولتها المقبلة بعد أن لفتت الأنظار بحذفها جميع منشوراتها على حسابها على “إنستغرام” الذي يتابعه حوالي 18 مليون متابع.