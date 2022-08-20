السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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ماذا اشترط برشلونة على تشيلسي في صفقة أوباميانغ؟

منذ ساعة واحدة
نادي برشلونة

نادي برشلونة

موقع kooora
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اقترب الجابوني “بيير إيميريك أوباميانغ”، مهاجم برشلونة، من الانتقال إلى تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، بأن بيع المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، إلى يوفنتوس لن يحل أزمة تسجيل برشلونة لـ “جول كوندي” في رابطة الليغا، لذا يتعين على النادي بيع أوباميانغ أيضا لتشيلسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن موقف أوباميانغ من البقاء مع برشلونة، تغيّر كثيرا في الأيام الماضية، بسبب تأكد المهاجم الجابوني من اهتمام الألماني “توماس توخيل”، مدرب تشيلسي، بضمه، وأنه سيمنحه دورًا أساسيًا في تشكيلة البلوز، هذا الموسم.

وأضافت أن البارسا لا يزال ينتظر عرضًا رسميا من تشيلسي، للتعاقد مع أوباميانغ.

من جانبه، يرغب تشيلسي في صفقة تبادلية تتضمن أوباميانغ وماركوس ألونسو، ظهير الفريق اللندني.

لكن يشترط برشلونة أن تكون كل صفقة مستقلة بذاتها، للاستفادة من شروط قانون اللعب المالي النظيف.

وكان أوباميانغ قد انضم للبلوجرانا مجانا، وبالتالي فإن بيعه بمقابل مادي سيمنح برشلونة فائدة اقتصادية لإصلاح ميزانيته.

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