ماذا تفعل في حالة تعرضك لهجوم من سمكة قرش.. اليك بعض النصائح

يتعرض عدد كبير من عشاق ممارسة رياضة الغوص، لبعض الهجمات المفاجئة من أسماك القرش المفترسة، ما يحول رحلاتهم الترفيهية إلى كوارث مأساوية.

وكشف خبير أسماك القرش والرئيس السابق لمؤسسة «Shark Trust» الخيرية ببريطانيا، ريتشارد بيرس، عن مجموعة من النصائح والإرشادات للسباحين والغطاسين من أجل النجاة في حالة هجوم سمكة قرش، وذلك وفقا لما ذكره موقع “سي إن إن ” الأمريكي، ومن بينها:

-إذا كنت في حالة مواجهة هجوم من سمكة قرش هو الفزع والبدء في إحداث موجات من المياه حوله، حيث أن ذلك يثير اهتمام القرش ويشجعه على الإقتراب أكثر والهجوم على الضحية تماما عندما نريد استكشاف شيئا ما نلتقطه ونلمسه، “سمكة القرش ليس لديها إيدي ولذلك تستكشف بالقدرة الوحيدة التي تتمتع بها وهي الفم أي تضع الضحية في فمها”.

ولذلك هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يهاجمون غالبا ما يتلقون في البداية لدغات استكشافية لا تؤدي إلى الموت وأحيانًا لا تؤدي إلى إصابات خطيرة.

-حافظ على رأسك في حالة دوران وحاول الحفاظ على التواصل البصري قدر الإمكان، حيث إن أسماك القرش تحب الكمائن وتتسلل للضحية من الخلف، ولذلك إذا كنت تستدير وتواجهها طوال الوقت فنسبة النجاة تكون كبيرة ولن تستطيع الهجوم بشكل مباشر.

-إذا وجدت نفسك في مواجهة عدوانية مع سمكة القرش فوجه إليها اللكمات والضربات وكأنك في حلبة مصارعة، مثل الأعين أو الخياشيم ولكن كن حذرا إلى أين توجه ضرباتك وتجنب لكمها في الأنف واستخدم أي شيء معك لضربها مثلا كاميرا أو إذا كنت غواصا فاستخدم أنبوب التنفس وذلك سيكون كافيا لتجد السمكة أنها لن تقدر على المواجهة وستبتعد.

-إذا كنت غواصا وتعرضت لهجوم من أسماك القرش حاول أن تحمي ظهرك بالوقوف أمام الشعاب المرجانية بحيث يكون لديك اتجاه واحد فقط للنظر فيه وهذا يتيح لك إبقاء القرش في مرمى البصر، ثم ابدأ في السباحة ببطء صعودا إلى حيث قاربك دون أن تدير وجهك.

-إذا واجهت هجوم من أسماك القرش لا تحاول ضرب ونثر الماء حولك بشدة أو الصراخ لأنك بذلك توجه القرش لمكانك، وحاول السباحة بهدوء وببطء شديد للخلف بعيدا عن القرش باتجاه الشاطئ.

– لا تتبول أو تنزف في المياه، حيث يشير الدم إلى وجود شيء ما للأكل والبول له نفس التأثير تمامًا.

— تجنب قوارب الصيد، حيث أن الأسماك أحد أهم عوامل الجذب لسمك القرش، “لذلك عندما تقوم بربط سمكة قبل أن تهبط بها على متن القارب، فمن المحتمل أن تنبعث منها سوائل، وتسرب الدم والأحماض وكلها عوامل جذب”.

– تجنب السباحة في الصباح الباكر أو الوقت المتأخر من الليل