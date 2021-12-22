الخميس 19 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 23 ديسمبر 2021 |
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ماذا حدث لنجم الأهلي السولية قبل ثوان من انطلاق كأس السوبر؟

منذ 19 ساعة

فريق الاهلي

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تعرض لاعب وسط نادي الأهلي المصري عمرو السولية لإصابة قبل بداية مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، وذلك أثناء الإحماء.

وسقط السولية على أرض الملعب، وبينما كان لاعبو الأهلي يتخذون مراكزهم على أرض الملعب، استعدادا لصفارة البداية، في مشهد غريب لم تعهده جماهير كرة القدم.

وبعد سقوطه متألما على أرض الملعب، دخل الجهاز الطبي لمعاينة اللاعب، قبل إخراجه من الملعب وهو يعرج، ليتم استبداله اضطراريا بزميله ياسر إبراهيم في التشكيلة الرسمية.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب إصابة السولية، أو كيف أنه لم يشعر بالإصابة أثناء التدريبات وعمليات الإحماء.

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