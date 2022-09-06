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ماذا دار بين مبابي وماكرون؟

منذ 7 دقائق
موقع kooora
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تطرّق الفرنسي “كيليان مبابي”، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى موضوع ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المنصرم.

وقال مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنت لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث.. لم أذهب إلى ريال مدريد من قبل، لكن يبدو أنه مثل منزلي أو شيء من هذا القبيل”.

وأضاف: “لم أتخيل قط أنني سأتحدث مع الرئيس عن مستقبلي وعن مسيرتي، لذا فالأمر جنوني.. إنه جنون بالفعل.. لقد قال لي ماكرون (أريدك أن تبقى… لا أريدك أن تغادر الآن. أنت مهم جدًا لهذا البلد)”.

وتابع: “قال لي ماكرون إن لديك وقتًا للرحيل، يمكنك البقاء لفترة أطول قليلا مع باريس، ورددت (بالطبع).. عندما يخبرك الرئيس بذلك، فإن هذا أمر مهم”.

وحول الشائعات التي تزعم أن مبابي يختار المدير الفني وقائمة اللاعبين عقب تجديد عقده، علق كيليان: “هذه ليست وظيفتي. ولا أريد أن أفعل ذلك لأنني لست جيدًا في ذلك. أنا جيد في الملعب.. وهذا ليس دوري. هناك الكثير من الناس أفضل مني في هذا الأمر”.

ونفى مبابي أنه اختار البقاء في باريس بسبب الأموال، قائلًا: “أينما ذهبت كنت سأحصل على الأموال”.

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