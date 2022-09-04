ماذا قال تشافي بعد مباراة برشلونة وإشبيلية؟

أعرب “تشافي هيرنانديز”، مدرّب برشلونة، عن “سعادة كبيرة” بالمباراة التي قدّمها فريقه في عقر دار إشبيلية “رامون سانشيز بيثخوان”، وانتصر فيها (3-0) ضمن الجولة الرابعة لليغا، مشيرا إلى أن البلوجرانا يمرّ “بحالة إيجابية ويجب استغلالها”..

وفي تصريحات بعد المباراة ، أكّد تشافي أنّ “المحصلة إيجابية للغاية. لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا بدأنا في تدوير الكرة، وقدمنا في النهاية مباراة جيدة جدا، وصنعنا فرصًا كانت كافية للخروج بنتيجة أكبر”.

وأقرّ مدرب البرسا بأنه لم يتوقع الشكل الخططي (4-4-2) الذي “بدأ به إشبيلية المباراة”، والذي جعل الأمور “صعبة للغاية” عليهم في البداية.

وحول الفرنسي “عثمان ديمبيلي”، أبرز أنه يعرف “ماذا يستطيع فعله، وما يفعله بالفعل في الجانب الهجومي”، وأنّ الفريق يمتلك “لاعبين يصنعون الفارق، وهو أحدهم”.

كما أبدى تشافي سعادته بقدرة الفريق على تسجيل هدف من جملة تكتيكية، في إشارة للهدف الثالث الذي سجّله “إيريك جارسيا”، بينما أثنى على لاعب الوسط الشاب بابلو جافيرا “جافي”.

وبعدما استهلّ موسمه بتعادل سلبي “محبط” أمام رايو فاييكانو، واصل البرسا حصد الانتصارات لثالث جولة على التوالي.

كما أن الفريق الكتالوني حافظ على سجل “اللاخسارة” في عقر دار كبير إقليم الأندلس في الليغا للمباراة السابعة على التوالي، وتحديدًا منذ 7 سنوات عندما فاز في تشرين أول 2015 بهدفين لواحد.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 10 نقاط، ليواصل تضييق الخناق على غريمه التقليدي، ريال مدريد، صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 انتصارات).