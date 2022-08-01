ماذا قال رئيس برشلونة عن احتمال عودة ميسي الى النادي الكتالوني؟

علّق رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على الأنباء التي تتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي، خاصة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023.

وتحدث لابورتا عن الأمر خلال مؤتمر تقديم مدافع برشلونة الجديد، جول كوندي، الاثنين وقال: “لن أعلق على هذا الأمر، لأن ميسي لاعب في باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “سألوني عن الأمر في أميركا، سنرى ما يمكننا فعله وعلينا أن نكون ملتزمين في التعامل مع ليو ووضعه الحالي”.

وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، عقب فشل تجديد عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

هذا ويفصل ميسي عام واحد عن انتهاء عقده مع النادي الفرنسي باريس سان جرمان، حيث بدأ نجم برشلونة السابق يدرس خياراته في ما يخص مستقبله بعد نهاية العقد.

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، لكن بالنسبة لما ينوي اللاعب القيام به بعد ذلك، لا تبدو الأمور واضحة بدرجة كبيرة.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية في تقرير لها أن ميسي يدرس 3 خيارات لمستقبله بعد صيف 2023، أبرزها العودة لفريق برشلونة الإسباني والاعتزال بين صفوفه.

وقضى ميسي 21 عاما داخل جدران “كامب نو” من طفل ناشئ في سن الـ13 عاما، حتى تحوله لهداف النادي التاريخي، وأفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق في نظر البعض.