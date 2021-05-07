ماذا كشفت شارون ستون عن تفاصيل تجربتها مع الموت السريري؟

بعد إصابتها بسكتة دماغية ونزيف داخلي عام 2001، روت نجمة هوليوود الشهيرة، شارون ستون، التي نجت بأعجوبة في مقابلة مع برنامج “غود مورنينغ بريتين” لموقع “ماست هاب” تفاصيل تجربتها مع الموت السريري .

وقالت: “عندما أصبت بنزيف دماغي رأيت كل الأشياء التي يتحدث عنها الناس عادة: الضوء في نهاية النفق والشعور بأنني خارج جسدي. ثم ظهر أقاربي الذين توفوا قبل عدة سنوات وتواصلنا بطريقة غريبة أعتقد بالطريقة الأثيرية. ثم شعرت بألم رهيب، كما لو تعرضت للضرب بواسطة صندوق ثقيل”.

وبعد الحادث، استغرقت ستون ثماني سنوات للتعافي، وخلال تلك الفترة لم تتلق أي عروض للمشاركة في تصوير الأفلام، الأمر الذي سبب لها معاناة شديدة، وقالت:” كنت أحبس نفسي في الحمام مع زجاجة نبيذ ولم أستطع التخلص من الأمر حتى تعلمت قبول فكرة تقدمي في السن. بمرور الوقت، أدركت أنه يمكنني إيقاف الشيخوخة من خلال التدريب المستمر والانضباط الصارم”.