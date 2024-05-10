الجمعة 2 ذو القعدة 1445 ﻫ - 10 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا كشف الأمير وليام عن حالة كيت الصحية؟

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

قال ولي عهد بريطانيا الأمير وليام، الجمعة، إن زوجته كيت “على ما يرام”، وذلك في تعليق علني نادر حول صحة أميرة ويلز في الوقت الذي تخضع فيه للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.

وأعلنت كيت في مارس أنها تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان عقب جراحة في المعدة خضعت لها في بداية العام.

وذكرت في ذلك الوقت أنها بخير، لكن مكتب الزوجين قال إنهما لن يقدما تحديثات منتظمة عن حالتها الصحية وإنها لن تستأنف واجباتها العامة حتى يسمح لها أطباؤها بذلك.

لكن وليام (41 عاما) قال “إنها على ما يرام، شكرا”، وذلك حينما سُئل عن صحة زوجته خلال زيارة إلى مستشفى محلي في جزر سيلي قبالة ساحل كورنوول في جنوب غرب إنجلترا.

    المزيد من منوعات

    جانيت جاكسون
    مسيرة نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكسون في كتاب مصور
    هل تعلم كيف تتواصل الحيتان مع بعضها؟ دراسة تكشف
    تحذير للمصريين.. أغلقوا النوافذ!

    الأكثر قراءة

    الأمن العام
    "1.500.000.000 ل.ل" قيمة الكفالة النقدية لإقامة سنوية.. بيان هام من الأمن العام
    بشار الأسد و إبراهيم رئيسي
    صحيفة روسية: تصاعد التوتر بين إيران وسوريا بعد هجوم إسرائيلي
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!