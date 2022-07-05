ماذا وراء رغبة برشلونة بالتخلص من دي يونج؟

تحدّثت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء رغبة نادي برشلونة الإسباني في التخلص من لاعب وسطه الهولندي “فرينكي دي يونج”.

وأشار النادي الإسباني، عبر رئيسه خوان لابورتا، الى أن النادي لن يجبر دي يونج على الرحيل لمانشستر يونايتد، رغم توصل إدارة الناديين لاتفاق على انتقال اللاعب، لكنه أكد أنه سيكون مضطراً لتعديل عقده حال أراد البقاء.

صحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت أن إجمالي الأموال التي سيتوجب على برشلونة دفعها لدي يونج بحسب العقد المُبرم بين الطرفين تبلغ 88.58 مليون يورو في 4 سنوات، وهو ما لا يناسب الوضع الاقتصادي للنادي.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن دي يونج يحصل على راتب سنوي قيمته 14 مليون يورو، بالإضافة إلى الرواتب المتأخرة من المواسم الماضية بسبب جائحة كورونا.

الى جانب ذلك، يحق لدي يونج الحصول على 8 ملايين يورو حال مشاركته في 60% من المباريات، بالإضافة إلى 12.8 مليون يورو في 4 سنوات حال حقق بعض الألقاب أو تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانب آخر، سيحصل دي يونج على مكافأة ولاء تصل إلى 15.58 مليون يورو حال بقائه مع برشلونة في السنوات المقبلة.

دي يونج حصل على راتب قيمته 9 ملايين يورو فقط في الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا، لكنه سيحصل على ضعف هذا المبلغ في الموسم المقبل، بالإضافة لمكافأة قيمتها 3 ملايين يورو، ليصبح إجمالي 21 مليونا.

وفي موسم 2023-2024، يمكن للاعب الهولندي الحصول على 27.7 مليون، وهذه المبالغ يمكن زيادتها.

يذكر أن مانشستر يونايتد عرض دفع 65 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونا مرتبطة بالنتائج والأداء لضم دي يونج، لكن برشلونة لا يزال يطلب المزيد، فيما يصر اللاعب على البقاء.