ماراثون لندن يضم أربعة من أسرع خمسة رجال في التاريخ هذا العام

سيتصدر الإثيوبي كنينيسا بيكيلي منافسات الرجال في ماراثون لندن حيث من المقرر أن يتنافس أربعة من أسرع خمسة رجال في التاريخ هذا العام.

وفي غياب إيليود كيبتشوجي حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون سينضم إلى بيكيلي مواطناه بيرهانو ليجيس وموسينيت جيريميو إضافة إلى الكيني كالفن كيبتوم في خط البداية في 23 أبريل\نيسان.

وفي وجود بيكيلي وكيبتوم، ثاني وثالث أسرع عداء على الإطلاق، في ماراثون لندن ستكون المرة الأولى التي يتنافس فيها رجلان حققا ساعتين ودقيقتين في نفس الماراثون.

كما يشارك الكيني المدافع عن اللقب اموس كيبروتو وبطل العالم الإثيوبي تاميرات تولا في الماراثون.

وقال كيبروتو “يشارك في ماراثون لندن دائما مجموعة من أسرع المتسابقين ولن يختلف الأمر في هذه النسخة.

“أعرف أنني سأواجه معركة قوية للدفاع عن لقبي لكنني أثق في قدراتي وأتطلع لخوض هذا التحدي”.

وسينافس البريطاني مو فرح بطل الأولمبياد أربع مرات في ماراثون لندن قبل اعتزاله المحتمل هذا العام.