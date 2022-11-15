مارتينو: خيمنيز سيلعب أمام السويد

أعلن مدرب المكسيك جيراردو مارتينو أن المهاجم راؤول خيمنيز،‭ ‬الغائب عن المنافسات منذ آب بسبب إصابة في أعلى الفخذ، سيشارك في آخر مباراة ودية قبل كأس العالم لكرة القدم أمام السويد.

وضم المدرب الأرجنتيني مهاجم ولفرهامبتون واندرارز لتشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعباً رغم أنه لعب أربع مباريات فقط هذا الموسم مع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارتينو للصحفيين: “قرار (ضم خيمنيز) اتخذ بناء على تطور حالته وبعد التشاور مع الطاقم الطبي”.

وأضاف: “أداء خيمنيز (في التدريبات) كان جيدا جدا ولذلك سيشارك لبعض الدقائق غدا أمام السويد”.

وأشار مارتينو إلى أن الهدف الرئيسي من المباراة هو إعداد اللاعبين للمواجهة الأولى في كأس العالم أمام بولندا التي يشبه أسلوب لعبها منتخب السويد.

وقال مارتينو “السويد تشبه إلى حد ما بولندا في التحول السريع خلال اللعب. لديهما سمات مشتركة لكنها ليست متطابقة تماماً. الهدف أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية بعد مباراة الغد”.