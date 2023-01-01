مارتينيز حارس الأرجنتين يستأجر كلبًا لحراسة الميدالية الذهبية

استأجر إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين، كلبًا لحراسة الميدالية الذهبية التي حصل عليها بعدما نال مع منتخب بلاده لقب كأس العالم الشهر الماضي، وفق ما قالت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية.

ووفقا للصحيفة، فإن إيميليانو مارتينيز استأجر كلبًا بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني لحراسة الميدالية الذهبية، ويصل وزن هذه الحيوانات الشرسة إلى 30 كغم وقد تم نشرها من قبل الجيش البريطاني وقوات البحرية الأمريكية في مناطق القتال.

ونقلت الصحيفة عن متعاملين مع هذا النوع من الكلاب أنها قوية وسريعة وشرسة ومخلصة.

وسيحمي الكلب منزل عائلة إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا.

وتتمتع الشركة التي تعامل معها إيميليانو مارتينيز بخبرة 35 عامًا في توريد الكلاب المدربة للأثرياء والمشاهير، وتبلغ تكلفة كل كلب ما لا يقل عن 20.000 جنيه إسترليني.

ومن بين اللاعبين الذين يتعاملون مع الشركة هوغو لوريس حارس فرنسا وتوتنهام، وأشلي كول لاعب تشيلسي وآرسنال السابق، وبطل الملاكمة للوزن الثقيل تايسون فيوري.

وتمكن إيميليانو مارتينيز من التصدي لضربة ترجيح من كينغسلي كومان في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، وحصل مارتينيز على جائزة أفضل حارس في المونديال.

وتواجد إيميليانو مارتينيز في مباراة أستون فيلا أمام توتنهام في وقت سابق اليوم الأحد لكنه لم يشارك في فوز فريقه 2/0 على السبيرز.