مارتينيز يعود لتدريبات اليونايتد عقب الفوز بكأس العالم

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مدافعه ليساندرو مارتينيز عاد إلى التدريبات، الأربعاء، بعد فوزه بكأس العالم في قطر مع منتخب الأرجنتين.

ومنح يونايتد بعض الوقت لمارتينيز بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم عقب تغلبها بركلات الترجيح على فرنسا في النهائي الذي أقيم يوم 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أربع مباريات مع فريق المدرب ليونيل سكالوني في قطر، بما في ذلك خلال الانتصار على أستراليا وهولندا وكرواتيا في مراحل خروج المغلوب.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع الذي لعب مباراة أكثر منه.

ويلعب يونايتد أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت المقبل.