الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مارتينيز يعود لتدريبات اليونايتد عقب الفوز بكأس العالم

منذ ساعة واحدة
ليساندرو مارتينيز

ليساندرو مارتينيز

A A A
طباعة المقال

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مدافعه ليساندرو مارتينيز عاد إلى التدريبات، الأربعاء، بعد فوزه بكأس العالم في قطر مع منتخب الأرجنتين.

ومنح يونايتد بعض الوقت لمارتينيز بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم عقب تغلبها بركلات الترجيح على فرنسا في النهائي الذي أقيم يوم 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أربع مباريات مع فريق المدرب ليونيل سكالوني في قطر، بما في ذلك خلال الانتصار على أستراليا وهولندا وكرواتيا في مراحل خروج المغلوب.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع الذي لعب مباراة أكثر منه.

ويلعب يونايتد أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

ديفيد داترو فوفانا
فوفانا.. أول صفقات تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية
ليونيل ميسي
فيديو.. ميسي يحتفل بكأس العالم في ملهى ليلي
كيليان مبابي
صفقة القرن.. مبابي يفكر في الانتقال لبرشلونة

الأكثر قراءة

الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
منصة صيرفة الى 50000 ليرة
الدولار
لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
ميسي حاملًا كأس العالم
كأس العالم قطر ٢٢
بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟