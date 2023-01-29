الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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مارسيليا يضم المغربي عز الدين أوناحي

منذ 49 دقيقة
عز الدين أوناحي

عز الدين أوناحي

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أعلن نادي مارسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت، اتفاقه مع منافسه أنجيه على ضم المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوف الفريق.

وأوردت الصفحة الرسمية لمارسيليا على “تويتر” الخبر دون الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وكانت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية ذكرت في تقرير لها، أول أمس الجمعة، أن مرسيليا توصل لاتفاق لشراء عقد لاعب الوسط أوناحي من أنجيه مقابل 10 ملايين يورو (10 ملايين و868 ألف دولار) في عقد يمتد حتى يونيو حزيران 2027.

وأوناحي (22 عاما) يرتبط بعقد مع أنجيه حتى يونيو 2026.

ويعود الفضل في هذه الصفقة بشكل كامل تقريبا إلى الأداء الذي قدمه في كأس العالم بقطر الشهر الماضي، ومشاركته في مسيرة المغرب نحو الدور قبل النهائي للبطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية.

ورغم نحافته، خطف أداء أوناحي الأنظار خلال كأس العالم، وربطت وسائل إعلام إسبانية اللاعب بالانضمام إلى برشلونة.

وقبل عامين ونصف العام، كان أوناحي يلعب في نادي أفرانش المنافس في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، بعدما رحل عن ستراسبورغ، الذي انتقل إلى صفوفه بعد مغادرة المغرب في سن 15.

وبعد موسم واحد، ارتقى إلى دوري الدرجة الأولى عبر بوابة أنجيه وعلى نحو مفاجئ انضم إلى تشكيلة المغرب في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حيث لعب أولى مبارياته الدولية أساسيا.

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