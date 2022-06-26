مارسيل خليفة في المستشفى.. وتحرش عاطفي!!

نشر الفنان اللبناني مارسيل خليفة عبر حسابه على موقع فايسبوك صورة له في المستشفى وكتب:

لقد اجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط ، فكنت أحسب أنني سألج إليه، مثل سائر الناس، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمت به على حين غرة، لكني ، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وايديهم، حتى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته ، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية .

وتابع خليفة: عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهن قاموا بأكثر من واجبهم / واجبهن في تطبيبي وتمريضي ، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية .

مضيفاً: لكني أشعر أن ما تعرضت له من ” تحرّش ” عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أديت رسالتي بنبل ، أشعرني – في ذات الوقت – بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله .

اطباء المستشفى وممرضاته، يا من سهروا / سهرن على راحتي.

أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة، لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل.