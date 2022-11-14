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ماركوس تورام يكمل تشكيلة منتخب فرنسا في قطر

منذ ساعة واحدة
ماركوس تورام

ماركوس تورام

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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (الاثنين 14-11-2022) إنه ضم ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لتشكيلة المنتخب الوطني للبلاد التي ستخوض نهائيات كأس العالم في قطر بداية من الأسبوع المقبل.

وبانضمام تورام (25 عاما) لتشكيلة فرنسا حاملة اللقب يكتمل عدد لاعبي الفريق بعد أن أصبح 26 لاعبا.

وبعد انضمام تورام أصبحت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى:

ألفونس أريولا – هوجو لوريس – ستيف مانداندا.

المدافعون:

لوكا هرنانديز – تيو هرنانديز – بريسنل كيمبمبي – إبراهيما كوناتي – جول كوندي – بنجامين بافارد – وليام صليبا – دايو أوباميكانو – رافائيل فاران.

لاعبو الوسط:

إدواردو كامافينجا – يوسف فوفانا – ماتيو الغندوزي – أدريان رابيو – أوريلين تشاوميني – جوردان فيرتو.

المهاجمون:

كريم بنزيمة – كينجسلي كومان – عثمان ديمبلي – أوليفييه جيرو – أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – كريستوفر نكونكو – ماركوس تورام.

    المصدر :
  • رويترز

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