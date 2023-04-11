ماركيز يغيب عن سباق الجائزة الكبرى في حلبة الأمريكتين

سيغيب مارك ماركيز سائق هوندا عن سباق الجائزة الكبرى في حلبة الأمريكتين في أوستن ضمن بطولة العالم للدراجات النارية مطلع الأسبوع المقبل حيث لا يزال يتعافى من إصابة في اليد.

وخضع المتسابق الإسباني، بطل العالم ثماني مرات منها ستة ألقاب في الفئة الأولى، لجراحة في يده اليمنى بعد حادث في السباق الافتتاحي للموسم في البرتغال الشهر الماضي.

وقال هوندا في بيان إنه اتخذ قرارا بمنح ماركيز الفرصة كاملة للتعافي تماما من الإصابة لتجنب أي مخاطر غير ضرورية.

وأضاف “سيواصل ماركيز برنامج إعادة التأهيل في المنزل من أجل استعادة لياقته الكاملة في أسرع وقت ممكن”.

ويملك المتسابق الإسباني سجلا رائعا في حلبة الأمريكتين حيث فاز هناك ست سنوات متتالية بين 2013-2018 وتقدم من المركز الأخير إلى السادس في 2022 بعد فوزه أيضا في 2021.