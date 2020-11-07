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ماسة وردية استثنائية تعرض بمزاد في جنيف

منذ 50 دقيقة
ماسة استثنائية

ماسة استثنائية

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لمحبي الاحجار الثمنية، سيعرض دار “سوذبيز” يوم 11 تشرين الثاني الجاري في جنيف حجرا ورديا استثنائيا من الماس.

والحجر هو جزء من أكبر ماسة وردية تم اكتشافها على الإطلاق في روسيا، ويقدّر سعرها ما بين 23 و38 مليون دولار.

وهذه الماسة التي أطلق عليها “ذي سبيريت أوف ذي روز” تيمنا باسم فرقة باليه شهيرة، هي في فئتها (أرجوانية-زهرية زاهية) أكبر قطعة تعرض في مزاد على الإطلاق.

ويبلغ طول هذه الماسة البيضوية الشكل، 1,7 سنتيمتر وعرضها 1,27 سنتيمتر.

واكتشفت الماسة الأصلية التي تشكل هذه الماسة قطعة منها في جمهورية ساخا (ياقوتيا) في شمال شرق سيبيريا في العام 2017 من قبل مجموعة “ألروسا” الروسية واستغرق الأمر عاما من العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها شكلها البيضاوي مع الحفاظ على لونها اللامع، وفقا لمدير المبيعات في الدار بينوا ريبيلين.

كما أن سعرها مذهل أيضا ويقدر بما بين 23 و38 مليون دولار. وهو يعني أن سعر القيراط 2,56 مليون دولار، وهو سعر قريب جدا من الرقم القياسي البالغ 2,6 مليون دولار للقيراط الذي سجلته قبل عامين في جنيف “بينك ليجاسي”.

والماس الوردي هو الأكثر ندرة والأكثر طلبا في السوق العالمي.

وما زالت ماسة “سي تي إف ستار بينك” تحتفظ بالرقم القياسي لأغلى ماسة وردية تم بيعها على الإطلاق في مزاد وهي بيعت في مقابل 71,2 مليون دولار عام 2017 في هونج كونج.

وتأتي عملية بيع هذه الماسة بعد أيام قليلة من إغلاق أكبر منجم في العالم للماس الوردي والذي يقع في أستراليا.

ومن شأن هذا الإغلاق التأثير على سعر الماس الوردي والرغبة بامتلاكه وفقا لدار “سوذبيز”.

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