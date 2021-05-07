الجمعة 25 رمضان 1442 ﻫ - 7 مايو 2021 |
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ماسك… المدير العام الأعلى أجراً في أميركا

منذ 26 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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أفادت مجلة فوربس، بأن مؤسس شركة تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، أصبح المدير العام الأعلى أجرا في الولايات المتحدة في ختام العام الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن ماسك تخلى في عام 2018 عن راتبه في شركة تسلا، وبدلا من ذلك تتم مكافأته على شكل خيارات أسهم في الشركة التي يعمل بها.

وبحسب تصنيف المجلة، تلقى ماسك في عام 2020، خيارات أسهم في شركة تسلا بقيمة 11 مليار دولار.

وجاء المركز الثاني في تصنيف المجلة، تشاد ريتشسون رئيس شركة تطوير البرمجيات للبزنس Richison بمبلغ 211 مليون دولار.

وحل ثالثا في التصنيف، أمير دان روبين مدير عام شركة 1Life Healthcare ، بمبلغ 199 مليون دولار.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن تسلا أكملت الربع الأول من عام 2021 بأرباح قياسية. لقد نمت أرباحها بمقدار 27 مرة ووصلت إلى 438 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني إلى آذار (0.39 دولار للسهم)، مقارنة بـ 16 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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