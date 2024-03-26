ماسك: لن أصوت لصالح بايدن ولا أقول إنني سأصوت لترامب

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن الولايات المتحدة ستنتهي ما لم يفز الحزب الجمهوري في انتخابات هذا العام.

وكتب ماسك في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، يوم الأحد: “لقد قمت بالتصويت بنسبة 100٪ للديمقراطيين حتى سنوات قليلة مضت. الآن، أعتقد أننا بحاجة إلى موجة حمراء أو نهاية أميركا”.

وكان ماسك منتقدًا صريحًا للرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي. وانتقد ماسك بايدن بسبب نهجه تجاه أزمة الحدود الجنوبية واتهم الديمقراطيين بأنهم “تحت سيطرة النقابات”.

وانتقد ماسك، الذي قال إنه صوت لصالح بايدن في عام 2020، بايدن بعد استبعاد تسلا من قمة الرئيس للسيارات الكهربائية لعام 2021.

وعلى الرغم من أن ماسك لم يخفِ نفوره من بايدن، إلا أن الملياردير لم يؤيد منافس بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى الآن.

وقال ماسك للمذيع أندرو روس سوركين في قمة New York Times Dealbook Summit في نوفمبر: “أعتقد أنني لن أصوت لصالح بايدن. أنا لا أقول إنني سأصوت لصالح ترامب”.

والتقى ترامب مع ماسك في فلوريدا في 3 مارس، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة على الاجتماع. وقالت التايمز إن ترامب كان يبحث عن مانحين جدد لحملته.

وأكد ماسك أن الاجتماع قد حدث بالفعل، لكنه أكد أنه ليس من المتبرعين لترامب.

وقال ماسك لمذيع شبكة “سي إن إن” السابق دون ليمون في مقابلة تم بثها في 18 مارس: “كنت أتناول وجبة الإفطار في منزل أحد الأصدقاء وجاء دونالد ترامب، هذا كل شيء”. وقال ماسك في المقابلة: “أنا لا أدفع فواتيره القانونية بأي شكل من الأشكال، ولم يطلب مني المال”.

ومع ذلك، لم يستبعد ماسك احتمال تأييده لترامب في عام 2024.

وقال ” ماسك ” لـ “ليمون”: “قد أؤيد مرشحًا ما في النهاية، لكنني لا أعرف ذلك بعد، أريد أن أتخذ قرارا مدروسا قبل الانتخابات، وإذا قررت تأييد مرشح فسأشرح السبب بالضبط”.