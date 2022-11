ماسك يضرب من جديد: خداع الناس غير مقبول!

على الرغم من تغريدات سابقة له أثنت على “روح النكتة” والمزاح الذي يجب أن يصان على منصة التغريد الشهيرة تويتر التي اشتراها أواخر الشهر الماضي، إلا أن الميلياردير الأميركي إيلون ماسك لا يبدو متساهلاً في هذا الشأن.

Going forward, accounts engaged in parody must include “parody” in their name, not just in bio

— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022