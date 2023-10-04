ماسك يعود لصدارة أثرى أثرياء العالم.. لن تصدق كم بلغت ثروته!

عاد الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك” ليتربع على عرش صدارة أثرى أثرياء العالم، وفق أحدث تقارير مجلة المال والأعمال “فوربس”.

ووفقاً للإصدار الثاني والأربعين من قائمتها الرائدة “فوربس 400″، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار في الاعتبار جميع أنواع الأصول: حصص في الشركات العامة والخاصة، والعقارات، والفنون، واليخوت، والطائرات، والمزارع، وكروم العنب، والمجوهرات، ومجموعات السيارات والمزيد.

يتمتع المليارديرات بنفوذ كبير على أجزاء ضخمة من الاقتصاد العالمي ويلعبون أدوارًا رئيسية في كل شيء بدءًا من السياسة الدولية والإعلام وحتى العمل الخيري والابتكار العلمي.

وقدرت “فوربس” ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بـ 251 مليار دولار، ما يعادل تقريبا رقم العام الماضي، عندما تصدر ماسك هذه القائمة أيضا.

وجاء في المركز الثاني مؤسس شركة “أمازون” الأميركية، جيف بيزوس، برصيد 161 مليار دولار، فيما جاء في المركز الثالث أحد مؤسسي شركة “أوراكل” لاري إليسون، بمبلغ 158 مليار دولار، وحل في المركز الرابع رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت 121 مليار دولار، وفي الخامس، أحد مؤسسي شركة “جوجل” لاري بيج 114 مليار دولار.

واحتل مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، المركز السادس برصيد 111 مليار دولار.

فيما غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قائمة فوربس 400، حيث تقدر ثروته عند 2.6 مليار دولار، بانخفاض 600 مليون دولار عن العام الماضي.

وأشارت “فوربس” إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 400 أمريكي، زادت بمقدار 500 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

إليكم ترتيب الأثرياء وفقًا لمجلة فوربس حتى أكتوبر 1 2023.