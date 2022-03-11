ماغي بو غصن بين الكوميديا والتراجيديا.. مسيرة مكلّلة بالنجاح

بدأت ماغي بو غصن مسيرتها في عالم الفن مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، بعدما درست الموسيقى والتمثيل.

شاركت في بداياتها، بعدد من المسلسلات مع المخرج الراحل أنطوان ريمي ومنها “الأخوان”، علما أن الأعمال الدرامية في تلك الحقبة لم تكن مكثّفة في لبنان نظرا للظروف الإنتاجية الصعبة حينها.

النجومية في سوريا

لاحقا، انتقلت الى سوريا تحت رعاية المخرج السوري بسام الملا، حيث ذاع صيتها وحققت نجومية كبيرة، اذ شاركت في عشرات الأعمال السورية بعدما أتقنت اللهجة بإحترافية ما أهلها للمشاركة في بطولة مسلسلات كبيرة ومنها ” هولاكو” و” حمام القيشاني” والمتنبي” وغيرها.

الزواج والعائلة

في بداية الألفية الثالثة، عادت إلى لبنان حيث تزوجت من المنتج جمال سنان صاحب شركة ” إيغل فيلمز” وأنجبت ولديها يارا وريان وغابت عن الساحة الفنية لمدة ثماني سنوات كي تتفرغ لعائلتها. ورغم الغياب الطويل، عادت بو غصن بنشاط مكثف وقدمت أعمال سينمائية، محققة نجاحا كبيرا.

نجمة الكوميديا

استغلت بو غصن خفة الظل الكبيرة لديها، ونقلتها الى عالم التمثيل حيث أصبحت نجمة كومبدية بإمتياز، بعد سلسلة مسلسلات كوميدية على رأسها “حبة كاراميل” الذي ساهم بجذب فئة الأطفال والمراهقين لها.

أعمال التراجيديا

ومع إنتعاش الدراما العربية المشتركة، خطفت ماغي بو غصن الأضواء في الأعمال التراجيديا الناجحة التي قدّمتها والتي تعرض أغلبيتها في شهر رمضان. من أبرز أعمالها ” ٢٤ قيراط”، ” أولاد آدم”، وصولا إلى ” للموت” الذي يعرض الجزء الثاني منه في رمضان ٢٠٢٢.

صوت جميل ولكن

على صعيد آخر، تتمتع ماغي بو غصن بموهبة الصوت الجميل حيث شاركت في برنامج ” ديو المشاهير” عام ٢٠١١ وحصلت على المرتبة الأولى كما كان لها مشاركة في فوازير رمضان لمدة ثلاث سنوات إلى جانب النجم الكويتي داوود حسين.

كما قدمت عددا من الأغنيات الخاصة بها لكنها لم تحترف الغناء لتفرغها للتمثيل الذي تميزت فيه بعيدا عن “الواسطة”، علما أن صفة “زوجة المنتج” تلاحقها، ويعتبرها البعض السبب وراء تألقها، الا أن هذه التهمة زادتها إصرارا على المثابرة والإجتهاد لتكون نجمة لبنانية عربية مميزة.