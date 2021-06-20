ماغي بو غصن تتخطى الـ3 مليون متابع عبر "Instagram"

بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً في مسلسل “للموت” خلال شهر رمضان المبارك، تخطت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن 3 مليون متابع على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع تحقيقها هذا الرقم، نشرت ماغي بو غصن عبر حسابها صورة بالشعر الأسود وعلّقت عليها قائلة: “يا رب خير الأمور وخير الأشخاص وخير الأيام”.

وإحتفل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبو الممثلة ماغي بو غصن بوصولها إلى هذا الرقم على صحفحتها، وتمنوا لها المزيد من التألق والنجاح.

يذكر أن بو غصن خاضت غمار السباق الرمضاني هذا العام بشراسة في مسلسل “للموت” الذي اكتسح الأرقام القياسية من خلال الحبكة الجميلة والأغنية.

وفي هذا المجال، وجهت الكاتبة نادين جابر رسالة الى بو غصن أشادت من خلالها بأدائها لدور “سحر” في مسلسل “للموت” الذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني لعام 2021.