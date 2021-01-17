ماغي بو غصن تعايد ابنتها بعيد ميلادها

عايدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن إبنتها بمناسبة عيد ميلادها ‏ناشرة صورة لابنتها وهي تضحك بطريقة عفوية وأرفقتها بتعليق.‏

وبكلمات نابعة من القلب عايدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن إبنتها ‏بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت في صفحتها الخاصة على موقع ‏التواصل الإجتماعي صورة لإبنتها وهي تضحك بطريقة عفوية ‏وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “عقبال المية سنة صحة وسعادة يا روحي ‏ويا قلبو لقلبي، يا رب الضحكة ما تفارق وجك الحلو، ونقطع نحنا ‏وإنت هالمرحلة الصعبة. بسمتك بتردلي الروح بحبك لتخلص الدني ‏الله يخليلي ياكي يا عمري كلو‎”.‎

يذكر أن ماغي تمنت مؤخرا الشفاء لكل المصابين بفيروس كورونا ‏الذي يزداد عددهم يوميا، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على ‏موقع التواصل الاجتماعي: “سلامة قلبكن كلكن يعني كلكن المصابين ‏بكورونا. الوباء اللعين شتّتنا فرّقنا قصف عمرنا‎”.

عقبال المية سنة صحة وسعادة يا روحي وَيَا قلبو لقلبي🙏❤️يا رب الضحكة ما تفارق وجك الحلو. ونقطع نحنا وانت هالمرحلة الصعبة. بسمتك بتردلي الروح🥰بحبك لتخلص الدني. الله يخليلي ياكي يا عمري كلو🙏❤️❤️ pic.twitter.com/vXqEq4FJyU — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) January 17, 2021