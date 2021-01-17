ماغي بو غصن تعايد ابنتها بعيد ميلادها

عايدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن إبنتها بمناسبة عيد ميلادها ناشرة صورة لابنتها وهي تضحك بطريقة عفوية وأرفقتها بتعليق.
وبكلمات نابعة من القلب عايدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن إبنتها بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنتها وهي تضحك بطريقة عفوية وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “عقبال المية سنة صحة وسعادة يا روحي ويا قلبو لقلبي، يا رب الضحكة ما تفارق وجك الحلو، ونقطع نحنا وإنت هالمرحلة الصعبة. بسمتك بتردلي الروح بحبك لتخلص الدني الله يخليلي ياكي يا عمري كلو”.
يذكر أن ماغي تمنت مؤخرا الشفاء لكل المصابين بفيروس كورونا الذي يزداد عددهم يوميا، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “سلامة قلبكن كلكن يعني كلكن المصابين بكورونا. الوباء اللعين شتّتنا فرّقنا قصف عمرنا”.
عقبال المية سنة صحة وسعادة يا روحي وَيَا قلبو لقلبي🙏❤️يا رب الضحكة ما تفارق وجك الحلو. ونقطع نحنا وانت هالمرحلة الصعبة. بسمتك بتردلي الروح🥰بحبك لتخلص الدني. الله يخليلي ياكي يا عمري كلو🙏❤️❤️ pic.twitter.com/vXqEq4FJyU
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) January 17, 2021