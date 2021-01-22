الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماغي بو غصن: في ناس عندا القدرة تتخطى أي جرح

22 - يناير - 2021
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

A A A
طباعة المقال

كعادتها، أبدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن رأيها اتجاه الناس الذين لا يملكون عاطفة.

وعبرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن رأيها حيال الإنسان الذي لا يملك عاطفة، في منشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت قائلةً: “في ناس عندا القدرة تتخطى أي جرح…حتى لو كان على صعيد وطن…على صعيد أرواح الناس… هول الناس ما بيعرفوا شو يعني دمعة حزن… بس الأكيد كمان إنن ما بيعرفوا شو يعني دمعة فرح الإنسان بلا عاطفة كائن حيط”.

وقد لاقى منشورها تأييد العديد من متابعيها، وكانت تعليقاتهم داعمة لرأيها.

وكانت ماغي قد أعلنت قبل أيام شفاء زوجها المنتج جمال سنان من فيروس كورونا، وعلقت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “ألف الحمدالله ع سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين.. قطوع ومرق على خير.. عقبال كل المنصابين يشفوا.. انتبهوا على حالكن.. الله يخلصنا”.

    المزيد من منوعات

    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    بالصورة.. عملاء فيدراليون أمريكيون يصادرون قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام
    جورج الراسي
    موعد مراسم عزاء ودفن جورج الراسي
    من مباراة (لانس وستاد رين) في الدوري الفرنسي
    لانس يتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد فوز ثمين على ستاد رين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي