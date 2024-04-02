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ماجد الكداوني: هذا الفنان لو قلع الجزمة وضربني بيها هسامحه

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2024 12:55 مساءً
ماجد الكدواني

ماجد الكدواني

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تحدث الفنان المصري ماجد الكدواني، عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، والتي مر عليها نحو 24 عاما.

وأكد الكدواني خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، في برنامج “بودكاست بيج تايم” قائلاً “كريم عبدالعزيز حبيبي وكل الناس عارفة هو إيه عندي، كريم يعني الأمانة والصداقة والمصداقية، أنا وهو ساعات بنتكلم على التليفون بـ 8 ساعات، وده لأننا بنبقى جعانين مصداقية ومحتاجين نتكلم براحتنا مع بعض”.

وتابع عن سر علاقته بكريم عبدالعزيز “إن مفيش رقابة ومفيش حساب ومحدش هيمسك على التاني حاجة، صداقتنا عمرها 24 سنة، ومراتي دايمًا تقولي ربنا يبعد عنكم العين، وكريم لو في يوم اتعصب عليا وزعل مني وقلع الجزمة وضربني بيها هسامحه علشان ميبقاش حسد، وشهادة قدام ربنا لو عمل فيا ايه هسامحه”.

كما كشف عن تأثرة بشخصية وليد سلطان، التي جسدها في فيلم “تراب الماس”، مؤكدا على أنه لجأ بسببها إلى طبيب نفسي، بعد تأثيرها على حالته النفسية بشكل كبير.

وأوضح لأول مرة أن وفاة والدته “كسرته”، وظل يتعرض لنوبات هلع لمدة 4 سنوات.

ورأى أنها ضربة قاسية، لافتا إلى أنه تعالج بالأدوية بسبب فقدانها.

يشار إلى أن الممثل المصري ماجد الكدواني، خريج كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور، ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه سنة 1995.

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