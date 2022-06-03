ماكرون يطالب بالتعويض على المشجعين الذين لم يحضروا نهائي دوري الأبطال

شدّد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، في حديث لوسائل إعلام محلية، على وجوب التعويض بأسرع ما يمكن، لحاملي التذاكر الذين منعوا من دخول استاد فرنسا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت الماضي من قبل أفراد الأمن.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اعتذارًا للجماهير الذين تأثروا بالأحداث التي أحاطت بالمباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول، بعد تزوير التذاكر والمشاكل الجماهيرية التي شابت الحدث الكروي الرفيع في باريس.

وتأخر انطلاق المباراة لأكثر من 30 دقيقة بعدما أوقف الضباط بالقوة الأشخاص الذين حاولوا دخول استاد فرنسا، بينما قامت شرطة مكافحة الشغب برش الغاز المسيل للدموع على المشجعين، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال ماكرون في مقابلة: “لدي فكرة عن العائلات التي تم منعها ولم تتمكن من الوصول إلى المقاعد التي دفعوا ثمنها. ولهذا آمل أن نتمكن من تعويضهم في أقرب وقت ممكن.

“لقد طلبت من الحكومة توضيح ما حدث وتحديد المسؤولية وشرحها بالتفصيل لمواطنينا وللبريطانيين والإسبان”.

وكرر “بيلي هوجان” الرئيس التنفيذي لليفربول الدعوة إلى إجراء تحقيق في أحداث نهائي دوري الأبطال في باريس والذي شابته اضطرابات جماهيرية.

كما طالب ريال مدريد المنظمين بتوضيح ما حدث.