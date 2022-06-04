ماكرون يكشف عن دوره في قضية مبابي

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دوره في قضية نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بشأن مستقبله، قبل أن يرفض الأخير عرضا ضخما من ريال مدريد للعب في الدوري الإسباني الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية قول ماكرون : “نعم، صحيح أنني أجريت محادثة مع كيليان مبابي قبل أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله”.

وأضاف ماكرون، وفقا للصحيفة، “نصحته بطريقة غير رسمية تماما بالبقاء في فرنسا.. أعتقد أنه من مسؤوليتي كرئيس الدفاع عن البلاد عندما يُطلب مني ذلك بطريقة ودية وغير رسمية.”

وأصر ماكرون أنه على الرغم من الدور الذي لعبه في قرار مبابي، إلا أنه لم يتدخل كثيرا في الأمور التي وقعت خلف الكواليس.

وقال الرئيس الفرنسي “لم أتدخل قط في أي صفقة”.

وسعى ريال مدريد جاهدا للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.

واعترف مبابي في تصريحات سابقة للعديد من وسائل الإعلام بما فيها وكالة فرانس برس، أنه استشار إيمانويل ماكرون بشأن مستقبله، مقدرا “النصيحة الجيدة” من الرئيس الفرنسي الذي أراد “بقاء” المهاجم.

وقبل ذلك أشارت تقارير متعددة إلى أن ماكرون حاول إقناع مبابي، الذي تربطه صداقة به، بالبقاء في باريس وعدم الانتقال لريال مدريد.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال تقرير في صحيفة “إلموندو” الفرنسية إن ماكرون والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تحدثا إلى مبابي بشأن مستقبله وحثاه على البقاء في باريس.