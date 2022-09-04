ماكس فرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1

فاز ماكس فرستابن بسباق بلاده هولندا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأحد، بعد الانطلاق من مركز أول المنطلقين للعام الثاني على التوالي، وعزز صدارته للبطولة بفارق 109 نقاط عن أقرب منافسيه.

واحتل جورج راسل المركز الثاني مع مرسيدس متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري، فيما حصد فرستابن نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق.

ويتساوى لوكلير وسيرجيو بيريز زميل فرستابن برصيد 201 نقطة لكل منهما، لكن سائق فيراري يتفوق بفارق عدد الانتصارات قبل سبع جولات من النهاية.

ويتصدر رد بول بطولة الصانعين برصيد 511 نقطة مقابل 376 نقطة لفيراري.

وأبلغ فرستابن فريقه عبر دائرة الاتصال بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي والعاشر هذا الموسم “حاولوا منافستنا بكل قوة لكننا اتخذنا كل القرارات الصحيحة.

“الفوز في بلادك أمر استثنائي دائما، هذا العام اجتهدنا لتحقيق الفوز”.

واكتفى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بالمركز الرابع، وكان غاضبا من فريقه مرسيدس بعدما كان في الصدارة، وفضل الفريق عدم إخضاعه لوقفة صيانة عند نزول سيارة الأمان إلى الحلبة وهو الأمر الذي استغله العديد من السائقين الآخرين لاستخدام إطارات جديدة.

وأبلغ هاميلتون فريقه عبر دائرة الاتصال “لا أصدق ما فعلتموه”.

وتقدم سائقا مرسيدس إلى المركزين الأول والثاني في السباق للمرة الأولى هذا الموسم بعد خضوع المنافسين لوقفة الصيانة الأولى، وبدا أن مرسيدس اعتمد استراتيجية وقفة صيانة واحدة لكل سائق فيما كان فرستابن في طريقه لوقفتي صيانة.

وكان السائق البريطاني اشتكى من أن استخدام سيارة الأمان الافتراضية بعد مشكلة ليوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أضر بفرصته في تحقيق الفوز واستفاد فرستابن من ذلك بالخضوع لوقفة صيانة وعدم فقدان الكثير من الوقت.

وتوقف الياباني تسونودا بجانب الحلبة في اللفة 44 من أصل 72 عندما اشتكى من عدم تثبيت إطاراته بعد وقفة صيانة.

لكن الفريق أبلغه أن كل شيء على ما يرام، وخضع تسونودا لوقفة صيانة أخرى لتغيير الإطارات والتأكد من تثبيت حزام الأمان في مقعده قبل أن ينسحب من السباق.

خطأ فيراري

ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة 55 عندما توقف فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو في نهاية المسار المستقيم قبل المنعطف الأول، واستغل فرستابن وراسل ذلك للخضوع لوقفة صيانة واستخدام إطارات لينة جديدة، فيما بقي هاميلتون على أرض الحلبة بإطارات متوسطة مستخدمة.

واقتنص فرستابن الصدارة عند استئناف السباق وانطلق نحو تحقيق الفوز بسهولة.

وقال السائق الهولندي “توقيتنا كان مثاليا في المنعطف الأخير. من الرائع أن نفوز مرة أخرى”.

وأنهى بيريز السباق في المركز الخامس أمام فرناندو ألونسو ولاندو نوريس سائقي ألبين ومكلارين على الترتيب.

وعبر كارلوس ساينز سائق فيراري خط النهاية في المركز الخامس لكنه تعرض لعقوبة إضافة خمس ثوان إلى زمنه ليتراجع إلى المركز الثامن بعد خطأ آخر في وقفة الصيانة والتي وصفها ماتيا بينوتو رئيس الفريق بالفوضى.

وطلب الفريق من ساينز الخضوع لأول وقفة صيانة قبل المنعطف الأخير في اللفة 15، وأدى ذلك إلى تأخر الميكانيكيين في تجهيز الإطارات إذ انتظر السائق الإسباني لأكثر من 12 ثانية قبل أن يضع الفريق الإطار الخلفي الأيسر.

وفي ظل الفوضى في منطقة صيانة فيراري عبر بيريز بسيارته فوق جهاز تثبيت الإطارات.

واحتل إستيبان أوكون المركز التاسع مع ألبين ليحكم الفريق الفرنسي قبضته على المركز الرابع في بطولة الصانعين، فيما نال لانس سترول النقطة الأخيرة في السباق مع أستون مارتن.