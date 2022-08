ماكغريغور: سأجبر محمدوف على العودة إلى حلبات القتال و"سنحصل عليه"

أعلن النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” في وزنين مختلفين سابقا، أنه سيجبر البطل المعتزل حبيب نورمحمدوف على العودة إلى حلبات القتال.

وقال ماكغريغور خلال المؤتمر الصحفي المكرس لنزاله “الثأري” المرتقب ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، يوم 23 كانون الثاني 2021، في أبوظبي: “سنحصل عليه”.

ويرغب الأمريكي دانا وايت رئيس “UFC” في تنظيم نزال ثأري بين كونور وحبيب، بعد النزال الذي جمعهما في عام 2018 وانتهى بفوز محمدوف.

When @danawhite was asked about Khabib's potential return, @TheNotoriousMMA interrupted to say, "We'll get him. We'll get him." 👀 #UFC257 pic.twitter.com/ztrS8a2ITM

— ESPN MMA (@espnmma) January 21, 2021