مالك باريس سان جيرمان.. نيمار يفجر أزمة جديدة مع مبابي

أثار البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، جدلا واسعا بعد إعجابه بتغريديتن من حسابه على ”تويتر“، وجه كاتبهما انتقادات للفرنسي كيليان مبابي في الوقت الذي أشاد فيه بنيمار، بعد تألقه بشكل كبير في مواجهة مونبلييه، مساء السبت.

وواصل باريس سان جيرمان، عروضه القوية هذا الموسم بفوز عريض على ضيفه مونبلييه (5-2)، يوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل رباعية سان جيرمان، فايالو ساكو ”بالخطأ في مرماه“ ونيمار ”هدفين“ وكيليان مبابي وريناتو سانشيز في الدقائق 39 و43 و51 و69 و85.

بينما سجل وهبي الخزري وتشاتو هدفي الضيوف في الدقيقتين الـ58 والـ92، لتهتز الشباك الباريسية للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد، كريستوف غالتيه.

وبذلك الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 3 نقاط.

إعجاب بتغريدات تنتقد مبابي والإدارة

وقام نيمار بإبداء الإعجاب بتغريدتين تقول الأولى ”نيمار سجل وأذل الحارس، بينما مبابي سدد ركلة جزاء سيئة وأضاعها، وبعد المباراة قال المدرب إن مبابي هو المنفذ الأول، إنها حماقة“.

بينما قالت التغريدة الثانية ”الآن الموضوع رسمي، مبابي هو المسدد الأول لركلات الجزاء في سان جيرمان، من الواضح بأن الأمر موضوع بعقده، لأنه لا يمكن في أي ناد في العالم بأن يكون هو المسدد بفريق يتواجد به نيمار، يبدو أن عقد مبابي الجديد يجعله مالك باريس سان جيرمان“.

وتردد بقوة أن عقد مبابي ينص على أن يكون المنفذ الأول لركلات الجزاء في النادي الفرنسي، حيث قامت إدارة النادي الفرنسي بمنح اللاعب صلاحيات ضخمة لإقناعه بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.

وخاض باريس سان جيرمان معركة كبيرة لإقناع مبابي بتجديد عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث كان اللاعب قريبا من الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

وبحسب التقارير، فإن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بتجديد عقده من خلال منحه صلاحيات المشاركة في اختيار المدرب والصفقات الجديدة وأن يكون قائد مشروع النادي والمسدد الأول لركلات الجزاء.

وقال تقارير فرنسية أن مبابي لا يرغب في وجود نيمار في النادي الفرنسي، حيث يمتلك ملاحظات على سلوك المهاجم البرازيلي خارج الملعب وتأثيره السلبي على غرف خلع الملابس، ما خلق توترا في علاقة النجمين.

وخلال استعدادت الفريق رفض نيمار المشاركة في أحد التدريبات الثنائية رفقة مبابي.

يذكر أن باريس سان جيرمان حصل على ركلتي جزاء في المباراة، ونفذ مبابي الركلة الأولى وأهدرها، بينما حصل نيمار على الركلة الثانية وسجلها.

وكان مدرب سان جيرمان قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ”تم احترام ترتيب المنفذين لركلات الجزاء في مباراة أمس، مبابي نفذ الركلة الأولى ونيمار الثانية“.