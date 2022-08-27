مانشسترر يونايتد يخطط لتدعيم الخط الأمامي عن طريق ديباي

يخطّط الهولندي “إريك تين هاج”، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع أحد مواطنيه كخطة بديلة لتدعيم الخط الأمامي لفريقه هذا الصيف.

وأصبحت المعاناة الهجومية التي يعاني منها مانشستر يونايتد واضحة هذا الموسم، مما أجبر تين هاج على مفاوضة أكثر من اسم هجومي في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية في تقرير لها إن تين هاج طلب من إدارة مان يونايتد ضم ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة الإسباني، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني هذا الموسم، مستغلاً فشل مفاوضات انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وينتظر أن يرحل ديباي عن برشلونة هذا الصيف، في ظل عمل إدارة ناديه على بيع مجموعة من اللاعبين لتوفير رواتبهم، ولإحداث التوازن بين الصفقات القادمة والمبيعات بعد إبرام مجموعة من التعاقدات هذا الميركاتو.

وجاء التعاقد المحتمل مع ديباي كخطة بديلة لليونايتد بعد فشل مفاوضات التعاقد مع جناح إيندهوفين الهولندي “كودي جابكو”، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

كما يجد اليونايتد صعوبة في التوقيع مع البرازيلي أنتوني، جناح أياكس أمستردام الهولندي، رغم إصرار اللاعب على الرحيل، إلا أن ناديه لا يريد التفريط فيه.

ماذا قدم ديباي مع مانشستر يونايتد؟

فور انضمامه إلى مانشستر يونايتد، فإن ممفيس ديباي سيكون قد عاد للنادي الذي رحل عنه في 2017 بعد عامين لم يحقق فيهما النجاح المتوقع.

وجاء ديباي في الفترة الأولى، 2015-2017، إلى مانشستر يونايتد في عهد هولندي آخر هو لويس فان جال الذي كان يقود مان يونايتد وقتها.

وانضم الجناح الهولندي للشياطين الحمر تحت مسمى “رونالدو الجديد”، حيث كان النادي يرى فيه مشروع “كريستيانو رونالدو آخر”، مما دفعه لمنحه القميص رقم 7، الذي حمله البرتغالي في حقبتيه مع الفريق.

ولعب ديباي في فترته الأولى مع الشياطين الحمر 53 مباراة، لم يسجل فيهم إلا 7 أهداف فقط، مما أجبر الإدارة على بيعه لأولمبيك ليون الفرنسي مطلع 2017.

ورغم أن ديباي انضم لبرشلونة في صيف 2021، قبل عام واحد، غير أنه نجح في تسجيل 13 هدفاً مع الفريق الكتالوني في 38 مباراة.