مانشستر سيتي موعودٌ بثنائية نارية

يعتبر الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرّب مانشستر سيتي الإنكليزي، أن “فيل فودين”، لاعب خط الوسط، سيُكوّن ثنائية نارية مع المهاجم النرويجي “إيرلينج هالاند” هذا الموسم.

وسجّل هالاند 3 أهداف، وأسهم في فرصة تهديف واحدة خلال 4 مباريات خاضها في جميع المنافسات مع مان سيتي منذ انضمامه إليه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، قبل بداية الموسم الحالي.

وأشار غوارديولا الى أن لاعبي فريقه بدأوا في الاعتياد على اللعب بجانب مهاجم صريح، وأن هذه التجربة ستتطوّر مع مرور الوقت وخوض المزيد من المباريات، في ظل وجود هالاند في الخط الأمامي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل مباراة فريقه في البريميرليغ أمام كريستال بالاس: “هي مسألة وقت فقط، هما بحاجة لخوض المزيد من المباريات سويا والاعتياد على ذلك”.

وفي فوز السيتي على أرضه 4-0 على بورنموث والتعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد، اقترب فودين من التسجيل مرتين من خلال التسديد من الجانبين، بينما كان هالاند في وضع جيد في المنتصف.

الى ذلك، أكد غوارديولا أن فودين سيرى الإعادة وسيدرك وجود هالاند وسيتصرف بناء على ذلك في المستقبل. وبعد أول 3 جولات من الموسم، يحتل مان سيتي حامل اللقب المركز الثاني بترتيب الدوري الإنكليزي.