الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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مانشستر سيتي يتعاقد مع فيليبس لـ 6 سنوات

منذ 8 دقائق
كالفن فيليبس

كالفن فيليبس

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أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع “كالفن فيليبس” لاعب وسط منتخب إنجلترا من ليدز يونايتد لمدة ست سنوات.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب البالغ 26 عاما انضم مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (54.53 مليون دولار) من بينها الإضافات.

وقال فيليبس في بيان: “أثبت سيتي مرة أخرى أنه أفضل فريق في البلاد بتشكيلة رائعة ومدرب مثل “بيب جوارديولا” الذي يعد أفضل مدرب في العالم عن جدارة واستحقاق.

“اللعب تحت قيادة بيب والتعلم منه وأن أكون جزءا من هذه التشكيلة الرائعة فرصة لا تصدق”.

وسيعزز فيليبس خط وسط سيتي بعد رحيل فرناندينيو حيث يسعى المدرب جوارديولا إلى إضافة المزيد من اللاعبين البارزين، في مسعاه للاحتفاظ بلقب الدوري ومواصلة مطاردة لقب دوري الأبطال.

ويستهل سيتي، الذي سيواجه ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة درع المجتمع في 30 تموز، حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة وست هام يونايتد في السابع من أغسطس اب.

    المصدر :
  • رويترز

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