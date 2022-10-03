مانشستر سيتي يجهّز مفاجأة بشأن مستقبل هالاند

يحضّر نادي مانشستر سيتي لمفاجأة مدوية بشأن مستقبل المهاجم النرويجي “إيرلينغ هالاند”، المنضم إليه حديثا الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند.

الدولي النرويجي الشاب نجح في مستهل موسمه الأول في الوصول إلى 17 هدفًا خلال 11 مباراة فقط بقميص المان سيتي، مما جعله حديث العالم في الأسابيع الأخيرة.

ووفق تقارير بريطانية نقلتها صحيفة “سبورت بيلد”، فإنّ المان سيتي يفكر في تمديد عقد هالاند بعد 3 أشهر فقط على انضمامه للفريق مقابل 60 مليون يورو.

وأشارت إلى عزم مسؤولي السيتي منح صاحب الـ22 عاما عقدًا جديدًا يمتد لصيف 2027.

كما من المتوقع أن يتضمن هذا العقد زيادة في راتبه الأسبوعي، حتى يقطع السيتي طريق عمالقة أوروبا نحوه مستقبلًا.

ويتضمن عقد هالاند مع المان سيتي شرطًا جزائيًا، تبلغ قيمته 150 مليون يورو، يسمح بتفعيله مع حلول صيف 2024.